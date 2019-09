Milano, 13 settembre 2019 - Intorno alle 23 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla SS 366, "Superstrada della Malpensa", dove un mezzo pesante era andato a sbattere contro un muro laterale alla carreggiata. Nell'urto, hanno spiegato i pompieri del distaccamento di Busto/Gallarate, si è lesionata una vasca per l'antincendio che serve uno dei sottopassi dell`arteria stradale e migliaia di litri di acqua si sono riversati sulla superstrada spargendo l'olio e il carburante persi dal veicolo incidentato".



I vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompa, hanno messo in sicurezza l`automezzo e collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere il ferito. La superstrada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo con pesanti disagi per la

circolazione.

