Strasaronno da record. Oltre 2.400 ai nastri. Pezzana si piazza primo

È stata un’edizione da record quella della Strasaronno organizzata dalla Cooperativa Cls domenica 29 settembre in via Don Volpi A partire sono stati in 2.430: 600 per la competitiva 10 chilometri e 1830 per la non competitiva la family run che ha visto la presenza delle scuole, delle associazione e di tantissime famiglie saronnesi. Una vera festa di condivisione a cui ha dato un contributo determinante l’organizzazione della Cls, con l’aiuto di tanti volontari anche del Gap e del Running Saronno, e la bella giornata di sole. Fin dalle 9 sulle strade intorno al parco Lura chiuse dalla polizia locale si sono visti atleti della competitiva e semplici appassionati che sono arrivati a piedi per partecipare alla Family run.

Le emozioni non sono mancate all’arrivo. Dopo 33:36 minuti è arrivato al traguardo Mirko Partenope già vincitore della passata edizione. In realtà però non è il vincitore dell’edizione 2024 della Strasaronno perchè arrivando tardi per l’iscrizione non ha trovato il pettorale. Il primo posto è andato quindi a Matteo Pezzana del Cambiaso rosso running team di Genova con un tempo di 35:45 prima arrivata tra le donne Cristina Naso con un tempo di 43:26. Sara Giudici