Stop al degrado. Riecco l’iniziativa “strade pulite”

Volete partecipare a un’azione collettiva green, dando un contributo personale in termini di civiltà? Oggi è il giorno giusto. Ritorna l’iniziativa "#Noiraccogliamo": appuntamento alle 14.30 alla rotonda degli Alpini per la pulizia dei bordi verdi della strada dai rifiuti. L’iniziativa è organizzata dal "Gruppo strade pulite", organizzazione di tutela ambientale che dal 2015 si preoccupa di pulire i cigli delle strade dall’immondizia, scaricata abusivamente. E’ una battaglia, quella del sodalizio, contro l’inciviltà del "rifiuto selvaggio", per ripristinare il decoro, il senso civico, il rispetto della natura, del bene comune e un mondo migliore. Oltre alla Rotonda della Pace, verranno pulite le strade della zona. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunuale guidata da Mirella Cerini, è aperta a tutti i cittadini. Chi desidera dare una mano può presentarsi al punto di ritrovo con un gilet ad alta visibilità, un paio di guanti da lavoro e scarpe o scarponcini tassellati. Il Gruppo strade pulite è attivo nell’Altomilanese e Varesotto, attraverso più squadre. Lo scorso anno, in luglio, analoga iniziativa si era svolta in paese, in via per Castellanza (tra viale Lombardia e via dell’Acquerella). A fine dicembre 2023, a essere interessata dalle operazioni di pulizia era stata la strada provinciale Sp 13 e via Novara, tra i Comuni di Legnano e di Busto Arsizio.

S.V.