Stazioni di Saronno e Busto Arsizio Nord serve più sicurezza

Sicurezza nelle stazioni, per i consiglieri regionali del Pd Samuele Astuti e Gigi Ponti "la Regione continua a latitare e non prevede soluzioni adeguate per Busto e Saronno, neanche in vista delle Olimpiadi". Osservano in un comunicato: "La risposta alla nostra interrogazione ci lascia profondamente delusi, perché conferma che non sarà introdotto alcun intervento significativo. In particolare, per le stazioni di Busto Arsizio e Saronno non è prevista l’installazione di tornelli. Help point e telecamere non bastano, la Regione sostiene che i tornelli servono solo a contrastare l’evasione tariffaria, ma non è vero e basta ricordare che quelli installati alla stazione di Cadorna nel 2008 furono introdotti dopo gli attentati di Londra e Madrid per motivi di sicurezza e non certo economici. Inoltre, il cosiddetto “sistema aperto” crea situazioni di pericolo, specialmente in realtà come Busto Arsizio Nord, che si trova in galleria".

R.Va.