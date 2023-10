Spintoni per farsi dare i soldi. Due tredicenni i rapinatori

LEGNANO (Milano)

Due minori di tredici anni sono stati indagati dalla polizia di Legnano per una rapina ai danni di un quindicenne italiano di Dairago, avvenuta verso le 15.30 nell’area commerciale Cantoni. Il quindicenne, in compagnia di un amico, era da poco sceso dall’autobus per raggiungere le gallerie; in prossimità del lungo fiume Olona, è stato avvicinato da due ragazzini, un italiano e un albanese. I due gli hanno intimato di consegnare loro il portafogli. Al suo rifiuto, hanno spinto con violenza il quindicenne riuscendo a sottrargli i soldi. Dopo diversi tentativi di reazione da parte della vittima e del suo amico, i due rapinatori hanno ridato il portafogli, togliendo dal mazzo una banconota da 20 euro. Il rapinato si è quindi recato al commissariato di polizia di via Gilardelli per sporgere denuncia, accompagnato dal padre, fornendo ai poliziotti una descrizione dettagliata dei due ragazzini che lo avevano rapinato. Gli agenti riuscivano a individuarli dopo un’attenta perlustrazione delle aree limitrofe, lungo la via Lungo Fiume Olona. La vittima ha riconosciuto i soggetti fermati come i responsabili dell’azione poco prima commessa a suo danno. I due sono stati indagati in stato di libertà per il reato di rapina in concorso. A seguito della perquisizione, a carico di uno dei due responsabili la polizia ha ritrovato nascosta in un calzino, la banconota sottratta al giovane, al quale poi veniva restituita. Christian Sormani