Spettacolo sul Lago Maggiore. Dopo vent’anni ecco il Palio remiero

Dopo oltre 20 anni gli equipaggi dei rioni cittadini torneranno a sfidarsi nel Lago Maggiore a bordo di spettacolari galeoni nelle acque antistanti il parco a lago. A Luino domenica torna una tradizione che si era interrotta all’inizio degli anni Duemila: Il Palio remiero. Dopo l’entusiasmo dei primi anni, con otto edizioni dal 1994 al 2001, l’evento si era fermato, ma negli scorsi mesi l’iniziativa è stata rilanciata dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni cittadine.

Saranno nove i rioni a sfidarsi, ciascuno caratterizzato da un colore: Carmine (fucsia), Colmegna (azzurro), Creva e Moncucco (arancione), Menotti (blu), Motte (verde), Porto vecchio (giallo), Risorgimento (bianco), Voldomino inferiore (nero), Voldomino superiore (rosso).

"Invitiamo tutti i residenti nei rioni ad abbellire e addobbare la propria via per supportare l’equipaggio - commenta l’assessore allo sport Ivan Martinelli - so che alcune zone cittadine si sono già attivate per gli addobbi. Inoltre, venerdì, invito tutti in Sala Consiglio del Comune per assistere all’estrazione delle batterie".

Un momento che si svolgerà alle 18 e che costituirà il primo appuntamento del palio in vista della competizione che andrà in scena domenica. Il via sarà alle 18 con le eliminatorie, dopo la presentazione degli equipaggi. Quindi alle 19 si terrà il concerto rock/pop degli Awen, prima della finale alle ore 21. In vista di domenica i vogatori delle contrade in questi giorni si stanno allenando e provando il percorso: via, 250 di retta, giro di boa in senso antiorario, 250 metri di ritorno, ultima virata e traguardo.

Il Palio remiero sarà l’evento conclusivo di un fine settimana di appuntamenti a Luino, in occasione della celebrazione dei santi Pietro e Paolo, i patroni cittadini.

Giornate ricche di eventi che, sperando nel meteo favorevole, animeranno il centro e il lungolago. Si parte domani con un dj set e stand gastronomico, quindi sabato 29 alle 12.30 il treno a vapore Luino-Locarno "Delitto in Treno". In serata per la patronale diversi eventi tra cui lo spettacolo di fuochi d’artificio sul lago. Domenica oltre al Palio remiero ci sarà il passaggio della 33^ Coppa dei Tre Laghi. Quindi musica con concerto live e stand gastronomici. Per l’occasione nel weekend ci saranno delle corse speciali per raggiungere Luino in treno, sia dal Canton Ticino che da Gallarate.