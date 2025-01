Spaccate e fuga in bici. Identificato un 30enne

Italiano, sui trent’anni, per i furti con spaccata si sposta in bicicletta. Di solito agisce da solo ma in alcuni casi avrebbe avuto due complici. Sono stati importanti gli elementi forniti dal sistema di sorveglianza acquisiti dai carabinieri di Busto Arsizio dopo il furto commesso nella tarda serata di domenica a danno di un bar in Largo Giardino all’interno del quale dopo aver spaccato la vetrata si è introdotto razziando i fondi in cassa. Una settimana prima bersaglio era stata una pasticceria e anche in questo caso è stato ripreso dalle telecamere. I militari lo hanno identificato, quindi le sue incursioni starebbero per finire. Si tratta dello stesso individuo che negli ultimi tempi ha suscitato particolare allarme tra Ferno, Lonate Pozzolo e Samarate proprio per i furti comnessi a danno di negozi. Le indagini continuano, ma non ci sarebbero dubbi sull’identità del ladro ciclista.