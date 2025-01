Spaccata notturna in gelateria, cresce la preoccupazione

Spaccata notturna a Samarate, bersaglio dei malviventi una gelateria. E cresce la preoccupazione per i furti messi a segno nei negozi negli ultimi tempi tra Ferno, Lonate Pozzolo e ora Samarate. A Ferno da dicembre all’inizio del nuovo anno il bar- chiosco all’interno del parco pubblico è stato preso di mira 4 volte, due volte i furti sono riusciti, altre due per fortuna falliti. Non si ferma l’escalation dei colpi notturni: l’ultimo nella notte tra giovedì e ieri, nel mirino la gelateria “I Portici“ a Samarate. Dopo aver sfondato la vetrata, i ladri sono entrati per arraffare il bottino, se ne sono andati con fondi di cassa, due tablet, un cellulare e anche una bottiglia di gin. I titolari hanno denunciato il furto, indagano i carabinieri. Sui social l’amarezza del titolare: "Cosa dire quando entrano in una tua proprietà senza permesso? Che sia una casa o un luogo di lavoro fa sempre abbastanza male". Non si esclude possano essere gli stessi dei colpi a Ferno e a Lonate Pozzolo. Ros.For.