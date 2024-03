Somma Lombardo, cede l’argine del canale e un uomo scivola in acqua. Lui si salva, ma il suo cane è disperso

Varese, 17 marzo 2024 – Una caduta per fortuna senza gravi conseguenze per un uomo, scivolato ieri a Somma Lombardo lungo l’argine del canale, nella zona della diga del Panperduto, per lo smottamento di alcune pietre, mentre ad avere la peggio al momento sembra essere stato il suo cane, disperso.

Oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e ritrovare l’animale, il timore era che potesse essere rimasto bloccato sotto alcuni massi.

A seguito della caduta, secondo quanto riferito dall’uomo, il cane è scivolato in acqua rimanendo incastrato sotto i massi caduti nel canale.

La squadra di Somma Lombardo dei vigili del fuoco ha rimosso i sassi ma non ha rinvenuto nulla al di sotto delle rocce. A quel punto hanno messo in sicurezza la zona e, dopo un ulteriore attento controllo in zona e nei vicini canali industriali, è rientrata in sede.

Dell’animale purtroppo nessuna traccia, la speranza è che possa essere uscito dall’acqua da solo e ora stia vagando nella zona, in cerca del padrone. .