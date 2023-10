Sitting volley, sport per tutti alla Fondazione don Gnocchi

Operatori, volontari, giocatori e allenatori della società sportiva Vomien. E poi signori e ragazzi che frequentano il Centro Multiservizi e tante persone esterne che hanno voluto prendere parte a un momento di vera inclusione. L’esperienza pilota della partita di Sitting volley, ossia la pallavolo da seduti, ha raccolto consenso, entusiasmo e una forte partecipazione. La Fondazione don Gnocchi di via Ferraris e la società Vomien hanno così dimostrato che i limiti sono solo nelle menti gravate da pregiudizio, che lo sport è un linguaggio universale e divertirsi insieme è un’esperienza che lascia traccia e sollecita un bis. "Il Sitting volley è una disciplina paraolimpica – afferma Francesca Clapis, coordinatrice della Residenza sanitaria disabili (Rsd) della Fondazione –. Il motto dei Giochi paraolimpici è Spirit in motion, Spirito in movimento. Svilupperemo sicuramente insieme nuove partite".Silvia Vignati