Sicurezza e crimini informatici: in cattedra il garante dei dati

Esperti di protezione dati e sicurezza digitale, organizzazioni aziendali del mondo associativo, professionale, imprenditoriale e universitario e la partecipazione straordinaria di Guido Scorza (nella foto), componente del Garante per la protezione dei dati personali. Sono i relatori che interverranno oggi dalle 14 all’aula magna di via Dunant dell’Università dell’Insubria. Il convegno, promosso da Assoprivacy, è a cura dei docenti del dipartimento di eccellenza di Economia Alfredo Biffi e Ilaria Capelli. L’incontro è aperto a studenti, ordini professionali, associazioni di categoria legate alle imprese e al commercio, istituzioni scolastiche e formative. Lo scopo è inquadrare il contesto complessivo europeo ed entrare nel merito dei passi fondamentali che ogni azienda e istituzione dovrà effettuare, per scelta di protezione della propria attività e per compiere i necessari adeguamenti di conformità. Sarà approfondito il fenomeno dei crimini informatici e i reati più diffusi. Saranno presentati i criteri indispensabili per garantire la sicurezza informatica delle aziende. L.C.