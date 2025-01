Si chiama “Benvenuti al mondo”. Ecco il bonus bebè per le famiglie

Si chiama “Benvenuti al mondo” ed è il bonus erogato dal comune di Gorla Maggiore a favore delle famiglie nelle quali è nato o è stato adottato un bambino nell’anno 2024. Si tratta della seconda tranche di contributi e riguarda i nati o adottati nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2024. La somma a disposizione è pari a 250 euro per ogni bimbo, nel caso di parto plurimo il contributo è riconosciuto a ciascun figlio.

Dal Comune ricordano che c’è tempo fino al 28 febbraio 2025 per presentare la domanda al Protocollo. Il modulo che deve essere debitamente compilato è disponibile presso l’Ufficio servizi sociali del Comune di Gorla Maggiore, o sul sito internet del Comune, all’indirizzo www.comunegorlamaggiore.it e sono richiesti: copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Le domande che perverranno oltre i termini indicati non saranno ammissibili al contributo.

Il progetto voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Zappamiglio vuole sostenere la natalità nella propria comunità e il bonus “Benvenuti al mondo” è sicuramente un segnale di attenzione alle famiglie. Anche l’amministrazione comunale di Fagnano Olona ha approvato lo scorso anno il “bonus bebè”, contributo per complessivi 100 euro, per ogni figlio nato nel 2024. C’è tempo fino al 15 gennaio 2025 per presentare la domanda, è possibile farlo online sul sito istituzionale. I requisiti richiesti sono la residenza del richiedente a Fagnano Olona e l’Isee inferiore o uguale a 20 mila euro.

Una volta accettata la domanda, ai genitori nel mese di febbraio saranno distribuiti buoni da 25 euro l’uno spendibili nelle farmacie convenzionate con il Comune per l’acquisto di generi per la prima infanzia validi fino al 30 giugno 2025. Ancora pochi giorni per presentare la domanda, la scadenza è il prossimo 15 gennaio.