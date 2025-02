Settimana dell’intercultura. Dibattiti, mostre e incontri sul tema dell’inclusione

GALLARATE (Varese)Al via oggi la Settimana dell’Intercultura. Obiettivo dell’evento: promuovere il dialogo tra culture, l’inclusione e la valorizzazione della diversità come opportunità di crescita per studenti, docenti e famiglie. Il tema della settimana è “Vestire la cultura”. "La cultura è un concetto complesso - spiegano gli organizzatori - , si può definire come l’insieme delle conoscenze, delle tradizioni e delle espressioni artistiche di un popolo, a partire dalle maschere e dagli abiti cerimoniali, gli indumenti sono sempre stati carichi di significato, ed espressione della cultura e della storia di un popolo quindi l’abbigliamento è una vera e propria forma di comunicazione".

"I vestiti raccontano la vita dei popoli quindi Vestire la cultura può essere visto come un modo di esprimere l’appartenenza a una specifica comunità culturale, ma anche come un’opportunità di confronto e scambio tra diverse culture". Le riflessioni proposte nel progetto invitano alunni, docenti e genitori a guardare il mondo non solo attraverso la propria cultura di appartenenza, ma a riconoscere che l’incontro tra diverse tradizioni può essere una fonte di arricchimento reciproco. Concludono: "Nell’ambito della Settimana si propongono attività e laboratori che favoriscono un dialogo interculturale essenziale per costruire un futuro di pace, più giusto e inclusivo, dove la diversità sia celebrata come una risorsa e non come un ostacolo".

Da oggi a sabato saranno proposte attività pensate per coinvolgere tutta la comunità scolastica e anche i genitori, momenti di confronto e approfondimento saranno le tavole rotonde per docenti e famiglie, per riflettere sulle buone pratiche educative legate all’inclusione.

Tra gli appuntamenti gli incontri di formazione per i docenti, oggi presso la scuola primaria De Amicis nel rione Sciarè l’incontro dal titolo “Nei panni degli altri”, domani presso la primaria Dante quello dal titolo "Il gioco delle maschere". Giovedì 13 febbraio un altro momento importante, all’oratorio di Madonna in Campagna la “Cena Interculturale”, per gustare sapori da tutto il mondo mentre venerdì 14 febbraio in programma alle 20,30 la serata aperta alla cittadinanza dal titolo “Vestire una cultura di pace”, presso l’Aula Magna dell’Istituto Falcone, con la partecipazione degli scrittori Nello Scavo e Marco Rodari. La settimana si concluderà sabato 15 febbraio con l’inaugurazione della mostra presso il museo Maga dei lavori realizzati dagli alunni durante il laboratorio “Nei tuoi panni”, il racconto del loro viaggio interculturale.

Rosella Formenti