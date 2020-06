Sesto Calende (Varese), 26 giugno 2020 - Dramma a Sesto Calende, nel Varesotto, dove oggi un ragazzo di 17 anni è scomparso nelle acque del Ticino, dopo essersi tuffato questo pomeriggio. L'allarme è scattato, intorno alle 16.20, in via Remo Barieri, all'altezza del Ponte di ferro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Somma Lombardo (Varese), gli specialisti del soccorso acquatico, il reparto volo Lombardia con il Drago 82 e il nucleo sommozzatori. Il corpo del giovane, di origini egiziane, è stato rinvenuto dopo due ore di ricerche. Soccorsi anche due suoi amici di 19 e 16 anni, in stato di shock.

E' il secondo dramma in meno di 24 ore in Lombardia: ieri un 22enne si era tuffato dal pedalò a Desenzano, sul lago di Garda, e non era più riemerso. Dopo ore di ricerche il tragico epilogo: il cadavere del ragazzo è stato trovato a quattro metri di profondità.