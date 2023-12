Senza patente sull’auto rubata. Denunciato

Lo hanno inseguito sulle strade di Legnano e poi Villa Cortese: una volta rintracciato e dopo un ulteriore intervento scaturito dallo stesso inseguimento, il fuggitivo, un 35enne di origini egiziane è stato denunciato per ricettazione (l’auto era rubata), resistenza a pubblico ufficiale e gli è stata notificata una sanzione per guida senza patente. Arrivati a Villa Cortese sulle tracce dell’uomo, che dopo la fuga aveva abbandonato l’auto in una zona boschiva, gli agenti del Commissariato di Legnano sono infatti giunti sino a un’abitazione del piccolo Comune seguendo il passeggero trasportato sulla stessa auto. Qui, nella stanza del figlio 22enne della donna residente, gli agenti hanno trovato il classico bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento e 35 grammi di marijuana: quanto basta per indagare il giovane per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Il 35enne è stato invece rintracciato poco dopo in zona.