Scuola di Musica Città di Castellanza, Nuova Gestione con il Maestro Fabio Poretti

Dal 1° luglio prenderà il via la nuova gestione della Scuola di musica Città di Castellanza. A Villa Pomini l’avvicendamento porterà la Scuola di musica Niccolò Paganini, diretta dal maestro Fabio Poretti. Presente sul territorio con 7 sedi (a San Giorgio su Legnano, Parabiago, Legnano, Canegrate, Busto Garolfo e Villa Cortese) la Paganini conta 1.400 iscritti, 42 docenti, più di 50 corsi musicali. "Il futuro di Villa Pomini - ha detto Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura - è diventare un polo sempre più strutturato per la formazione musicale. Come amministrazione ci aspettiamo che il nuovo operatore valorizzi i traguardi raggiunti e apra a nuove progettualità". S.V.