Scontro fra auto e moto a Saronno: ferito trentenne

È stato portato in codice rosso all’ospedale a Como il 31enne che in sella al proprio scooter è stato protagonista dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Volonterio. Il giovane, intorno alle 9,40, stava percorrendo l’arteria da via Volta quando si è scontrato con una Fiat Panda che stava svoltando in un parcheggio. L’impatto è stato violento e il 31enne è stato sbalzato dallo scooter finendo a terra. Il conducente, di origine straniera ma residente ad Uboldo, ha riportato diverse ferite e anche contusioni.

Era cosciente ma decisamente confuso ed il personale della Croce Rossa di Misinto l’ha portato all’ospedale Sant’Anna di Como. Il 31enne residente ad Uboldo, è risultato essere senza patente e il mezzo senza assicurazione. La Polizia locale ha sequestrato lo scooter e l’auto che era condotta da una pensionata residente in città. Illesa ma decisamente provata.