Schianto in Provinciale. Tre auto coinvolte e sei persone ferite. Paura per due bambini

Non sono in pericolo di vita i feriti dell’incidente, avvenuto ieri mattina lungo la tangenziale che collega Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un violento scontro frontale tra due auto, che ha coinvolto anche un terzo veicolo. L’impatto ha provocato diversi feriti, causato ingenti danni e generato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.05 lungo la Provinciale 31 bis, nella zona di Dal Pozzo, al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: tre ambulanze, tra cui quella della Croce Viola di Cesate, un’automedica, un’auto-infermieristica e l’elisoccorso proveniente da Como, che è atterrato in un campo vicino. Presenti anche i vigili del fuoco, mentre la polizia locale di Saronno ha gestito la sicurezza e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Sei le persone coinvolte, tra cui un bambino di 4 anni e uno di 12. Tre dei feriti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Saronno, Niguarda e San Gerardo di Monza, mentre una donna, più grave, è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese. Nel pomeriggio è stata dichiarata fuori pericolo.

Le altre due persone sono state trasferite all’ospedale Sant’Anna di Como, sempre in codice giallo. Nonostante la gravità iniziale dell’intervento, le condizioni dei feriti sono ora stabili e non destano particolari preoccupazioni. A causa dell’incidente, la tangenziale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino a oltre le 11, con ripercussioni importanti sulla viabilità locale. Le uscite verso Saronno e Rovello Porro sono state presidiate dalle forze dell’ordine, che hanno deviato il traffico lungo percorsi alternativi. La riapertura della strada è avvenuta solo dopo la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della carreggiata, consentendo il ritorno alla normalità del traffico.

Le indagini, per chiarire le cause del sinistro, sono ancora in corso. Non si esclude che, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, possano esserci una distrazione alla guida o un’improvvisa perdita di controllo dei mezzi coinvolti.