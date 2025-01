Dolci dell'Epifania, a Varese tornano i cammelli di sfoglia: origine e ricetta

Epifania è tempo di dolci. Ce ne sono diversi legati alle tradizioni regionali, e molti altri prettamente locali. E quindi o totalmente sconosciuti o comunque poco noti al resto d’Italia. Come i cammelli di Varese, deliziosi dolci della Befana a base di pasta sfoglia e, come suggerisce il nome, a forma di cammello, cosparsi di zucchero e spennellati di uova per farli diventare lucidi e croccanti. Possono essere semplici o farciti di crema all'uovo, al cioccolato, chantilly e anche panna. A Varese sono richiestissimi negli ultimi giorni delle festività natalizie, perché vengono prodotti solo per il 6 gennaio, un omaggio alla tradizione, ma anche un simbolo di accoglienza e di buon auspicio per l’anno appena iniziato. Ecco qualche curiosità.