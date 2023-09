Scatta la “Settimana della mobilità sostenibile”. Ma la sperimentazione innesca le polemiche

C’è attesa per la Settimana europea della mobilità sostenibile che in città dal 16 al 24 proporrà la chiusura parziale di piazza Trento e Trieste, punto nevralgico per la viabilità. Sperimentazione sulla quale non mancano le critiche, a cui replica il sindaco Emanuele Antonelli che dice: "Non possiamo fermarci davanti alle polemiche. La città deve andare avanti assolutamente, queste iniziative sono importanti per capire cosa cambiare e come farlo". D’accordo i rappresentanti dei negozianti, AscomConfcommercio e Comitato Commercianti Centro Cittadino. "Siamo aperti alla sperimentazione" dice Rudy Collini, presidente di Ascom. Per l’assessore Salvatore Loschiavo "l’obiettivo è la rivitalizzazione della piazza" che nella parte chiusa al traffico sarà trasformata in un giardino con varie iniziative.