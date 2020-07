Dopo i primi allenamenti allo stadio Colombo Gianetti, per gli atleti dell’Osa è ora il momento di tornare alle gare. Per Giorgia Marcomin (nella foto) la prima gara outdoor di questa strana stagione 2020 condizionata dalla pandemia è stata in trasferta a Vittorio Veneto. L’atleta della società saronnese nei 100 ostacoli con 14”46 stabilisce il nuovo record di società assoluto, polverizzando il precedente record di Flavia Borgonovo, stabilito nel lontano 1993.

Dalla Svizzera arriva l’ottimo risultato ottenuto all’aperto da Claudia Ricci, nel salto con l’asta, 4 metri la misura raggiunta che oltre ad essere record di società proietta Claudia tra le migliori atlete nazionali. Malgrado le difficoltà del coronavirus il 2020 si sta dimostrando un anno importante per Claudia che ai campionati indoor di Ancona aveva ottenuto la quarta piazza, con 3,65, ma già nel mese di gennaio aveva saltato 3,98.

S.G.