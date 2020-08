Una serie di momenti di incontro e intrattenimento per tutte le generazioni in piazza La Malfa. Li sta organizzando Il Tassello, associazione giovanile saronnese che propone la Ludoteca in Piazza. Il debutto è stato con una dedica speciale ai “vecchi dentro“, come recitava ironicamente la locandina, che si sono impegnati in un torneo di scopone. "Abbiamo deciso di dedicare la prima serata allo scopone – racconta Manuel Carminati – un gioco che tutti conoscono e che si presta a unire più generazioni. Per settimana prossima, il 19 agosto, abbiamo in programma Nomi in Testa, un gioco facile, divertente e che garantisce il rispetto delle norme anti-contagio".

Già perché mascherine, distanze e igienizzante restano “protagonisti” di un momento che vuole unire senza però creare occasioni di contagio. Momento clou sarà la serata di mercoledì 26 agosto, quando i partecipanti si sfideranno in un torneo di Risiko. "È stato il primo gioco che abbiamo scelto per la nostra rassegna. È universalmente conosciuto e giocato anche a livello professionistico. Con il Risiko Club abbiamo intenzione di presentare un mondo un po’ diverso e affascinante, quello dei tornei competitivi riservati a questo immortale passatempo".

S.G.