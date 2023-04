San Vittore Festival per il santo patrono

La festa patronale di Varese si “sdoppia“: alle celebrazioni liturgiche si affianca un programma di eventi, con la prima edizione del San Vittore Festival. Obiettivo promuovere momenti di incontro, arte e cultura da venerdì 5 a lunedì 8 maggio. Il festival nasce dalla collaborazione tra il gruppo Lettera alla Città, il Decanato di Varese, l’associazione Persone e Città, il Centro culturale Massimiliano Kolbe, Villa Cagnola di Gazzada, Radio Missione Francescana, le cooperative sociali San Luigi e Ballafon, la compagnia teatrale Splendor del Vero e il Comune. Il tema per la prima edizione è il desiderio e la bellezza.

Si parte venerdì 5 alle 18 a Villa Cagnola a Gazzada con la conferenza “Il martirio ovvero l’affermazione di un Altro come bene per me“. Sabato 6 dalle 19 alla tensostruttura dei Giardini Estensi serata dedicata all’accoglienza, con cibi etnici e testimonianze di rappresentanti delle comunità straniere di Varese. Domenica 7 alle 18 al Teatro di Varese andrà in scena il musical Le avventure di Pinocchio, mentre in serata alle 21 in San Vittore ci sarà un concerto in memoria di don Luciano Migliavacca. Si chiude lunedì 8 con visite guidate alla Basilica alle 15 e 16.

Lorenzo Crespi