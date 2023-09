Rogo a Laveno Mombello, anziano muore nell’incendio della sua casa

Laveno Mombello (Varese), 20 settembre 2023 – Tragedia a Laveno Mombello, un uomo di 73 anni è morto nell’incendio della sua abitazione.

L’intervento

Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e i carabinieri. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento al secondo piano di un palazzo, la segnalazione del rogo con la richiesta di intervento nella notte, intorno alle 2,30. Immediato l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco delle sedi di Laveno, Ispra e Varese, con due autopompe e un’autoscala. Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Morto soffocato

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo che si trovava all’interno, trovato morto probabilmente soffocato dal fumo.

L’inchiesta

L'abitazione, intestata alla sorella del 73enne, era in uso alla vittima. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento: non è escluso che le fiamme siano scaturite da una candela lasciata accesa.