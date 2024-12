Ritorna "La Margonera". La miniatura del Duomo creata con le pannocchie

Una piccola frazione, Capronno, nel comune di Angera, oggi festeggia il patrono, Sant’Ambrogio. E come la grande Milano la "piccola Capronno" ha il suo Duomo, che è al centro delle celebrazioni. Una riproduzione in miniatura, realizzata con un materiale davvero speciale: le pannocchie di granoturco, coltivato nei campi della zona. L’opera si intitola “La Margonera“, da margon come si chiama nel dialetto locale il mais. Una tradizione che riporta le lancette del tempo indietro fino all’Ottocento. La Margonera fu per decenni al centro della festa più importante della frazione, il 7 dicembre, giorno in cui i capronnesi che avevano lasciato il piccolo borgo e si erano trasferiti altrove ritornavano per ritrovare i loro parenti e condividere l’antica devozione. Poi, con il passare del tempo, la festa era stata dimenticata fino a quando alcuni decenni fa Adriano Mainetti non ebbe l’idea di riproporla. E i capronnesi ripresero a selezionare le pannocchie per realizzare in occasione della festa del patrono il loro Duomo in miniatura. La tradizione non si è più interrotta e il testimone nel frattempo è passato, per motivi di età, ai volontari dell’associazione Il Castellaccio, presieduta da Marco Leonardi, a cui da quest’anno si sono affiancati anche alcuni giovani, quattro nipoti di Mainetti, Paola, Serena, Carola, Mattia, con la cugina Sofia e i loro genitori.

"Siamo molto contenti di poter mantenere questa memoria con il coinvolgimento delle nuove generazioni – dice Marco Leonardi –. La festa della Margonera, con il nostro Duomo, è il momento più importante nella vita della nostra comunità". Da ieri il piccolo Duomo di Capronno è esposto nella chiesa parrocchiale dove oggi alle 10 sarà celebrata la Santa Messa, quindi la Margonera lascerà l’edificio per la processione fino ad arrivare in piazza Matteotti per la benedizione. Infine, tutti a tavola con la tradizionale polentata. "La festa della Margonera di Capronno ci insegna a sentirci comunità, legati gli uni agli altri e alle radici della propria storia", commenta il vicesindaco e assessore all’Innovazione di Angera Milo Manica. Oggi la piccola Capronno come la grande Milano festeggerà il patrono comune, Sant’Ambrogio.