Ripuliva auto in sosta. In carcere un 52enne

Arrestato dai carabinieri di Albizzate un italiano di 52 anni per danneggiamento e furto aggravato, inoltre ricercato poiché gravato da un’ordinanza di custodia cautelare per incendio doloso e violenza privata emessa dal gip del Tribunale di Busto. La notte scorsa al 112 sono pervenute diverse chiamate che segnalavano la presenza di un uomo che stava armeggiando intorno alle auto nel piazzale della stazione. I carabinieri hanno colto il cinquantaduenne in flagranza mentre aveva appena finito di scassinare un’auto: il bilancio è di quattro auto danneggiate da cui aveva rubato alcuni oggetti. Dagli accertamenti è emerso che era ricercato perché colpito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio per l’incendio doloso dell’abitazione della madre commesso qualche giorno prima a Sesto Calende. L’uomo, già indagato ed arrestato in precedenza per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato condotto nel carcere di San Vittore a Milano.R.F.