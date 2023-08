Rifacimento delle strade Si comincia in via Caduti

Con il termine degli interventi straordinari di pulizia

delle strade dai danni causati dal maltempo, cominciano

i lavori di manutenzione straordinaria programmati dall’Amministrazione comunale. Il primo grosso cantiere è quello che interessa la via Caduti della Liberazione, che dall’altroieri è stata interdetta alle auto. Come da ordinanza, la via Caduti resterà chiusa al traffico fino al 26 agosto, dalle 6 alle 21, con la predisposizione altresì di divieti di sosta per i veicoli, compresi quelli dei residenti, che potranno sostare gratisi in piazza Repubblica. Pesanti

le ripercussioni sulla viabilità intorno alla Ztl e anche alle porte di Saronno fino ai confini con Solaro e Caronno. Non a caso c’è sempre una pattuglia

della Polizia locale presente

per aiutare gli automobilisti

a gestire le deviazioni tra via Cesati, Via Milano e via Marconi che, complici i sensi unici

del quartiere non rendono semplice superare l’area dei lavori. Spostate anche le tratte delle corse dei bus. Dopo via Caduti i lavori proseguiranno

in via Marconi e in via Milano.

Sara Giudici