Riecco in città l’European Rotary Youth Orchestra. Due grandi concerti dei giovani musicisti al Teatro Pasta

Torna a Saronno l’European Rotary Youth Orchestra un ambizioso progetto di scambio internazionale ideata 36 anni fa dal direttore saronnese Ernesto Leo con il Rotary club cittadino. Questo progetto si fonda sulla collaborazione di sei Rotary Club: Bad-Driburg, (Germania), Mantes-La Jolie (Francia), Saronno (Italia), Harrow (Regno Unito), Vilvoorde (Belgio) e Palma Almudaina (Spagna). Un ricco calendario quello organizzato dal Rotary Club Saronno per i musicisti tra i 16 e i 20 anni che arriveranno in città il 2 aprile: ci saranno le prove in Villa Gianetti, momenti per scoprire il territorio e due grandi concerti uno per le scuole e uno per il pubblico con ingresso libero al teatro Giuditta Pasta il 6 aprile. Un evento musicale amato a Saronno anche per la capacità del maestro Leo e dei giovani musicisti di proporre un intenso mix di musica da film, pop, rock e jazz.