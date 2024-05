Busto, era ricercato ma continuava a spacciare: denunciato e arrestato

Busto Arsizio (Varese) – Era ricercato dal 30 gennaio di quest’anno e continuava a spacciare droga. Il pregiudicato, marocchino, 41 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

I poliziotti l’hanno “intercettato” mentre viaggiava su un monopattino e lo hanno seguito. fino all’ingresso di un bar di via Meda. Il quarantunenne era latitante dal 30 gennaio da quando il Commissariato di via Foscolo aveva eseguito un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari a 17 appartenenti a un gruppo criminale dedito al trasporto e alla vendita di droga. Il marocchino all’esterno del locale è stato raggiunto da un altro uomo con il quale ha effettuato un rapido scambio.

A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando i due uomini: il latitante aveva in tasca una dose di cocaina e in mano una banconota, appena ricevuta come prezzo di una seconda dose trovata in tasca all’altro. Il quarantunenne è quindi stato arrestato in esecuzione dell’Ordinanza di custodia cautelare, portato in carcere e contemporaneamente denunciato per la vendita della dose di cocaina perfezionata durante la latitanza.