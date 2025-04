Raccolta fondi: tutti a tavola per la solidarietà

Celebra dieci anni la cena benefica “Aggiungi un pasto a tavola”, promossa dalla rete di associazioni della città Varese Solidale. Un appuntamento diventato ormai una tradizione, che porta avanti lo stesso scopo di sempre: raccogliere fondi a favore delle istituzioni che gratuitamente distribuiscono alimenti alle persone bisognose (Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana, Emporio Solidale). A cambiare è invece la location, che non sarà come negli anni scorsi piazza San Vittore, dove veniva allestito un tendone. Questa volta infatti la cena sarà ospitata all’interno della chiesa della Brunella. "Per tanti motivi non si poteva fare in piazza quest’anno - ha spiegato il prevosto monsignor Gabriele Gioia - la particolarità è quello di un contesto di chiesa attiva. Non siamo primi e unici nel mondo della chiesa cattolica, basta citare quello che avviene a Roma a Sant’Egidio a Trastevere. Ricordiamo anche l’origine di questa chiesa e il suo legame con lo spirito francescano dei frati che hanno dato avvio alla mensa".

Proprio presso la Brunella ha sede infatti la Casa della Carità che accoglie le persone fragili della città sia a pranzo che a cena. "Dove si spezza il pane eucaristico in questo caso si spezzerà il pane per il povero", ha sottolineato colui che dieci anni fa diede il via all’iniziativa e oggi continua a collaborare in modo attivo: don Marco Casale. L’edizione 2025 della cena, che si terrà sabato 3 maggio, è stata presentata in Comune a Varese: presenti anche don Matteo Rivolta, responsabile della Caritas decanale e gli assessori Ivana Perusin e Roberto Molinari. Alla cena si affiancherà la tradizionale Lotteria di Varese.

L.C.