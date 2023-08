Rabbia a Cassano Magnago: abbattuti 12 tigli di piazza 25 Aprile

A Cassano come previsto sono stati abbattuti ieri i tigli di piazza 25 Aprile. Lavori che l’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Ottaviani aveva anticipato con una comunicazione pubblicata lo scorso venerdì sulla pagina Facebook comunale. In totale dodici le piante coinvolte dall’intervento. "La perizia dell’agronomo – così recitava il post del Comune – non ci dà la possibilità di intervenire in altro modo in quanto si sottolinea lo stato di pericolosità degli alberi. Abbiamo deciso di intervenire subito approfittando del periodo di relativa ‘calma’ riguardo la presenza di traffico". L’obiettivo è quello di togliere ogni potenziale rischio per la pubblica incolumità. Si procederà in seguito alla sostituzione con nuovi esemplari, considerato anche il progetto di sistemazione della piazza. Nonostante l’abbattimento fosse stato preannunciato non è mancato però il disappunto da parte di alcuni cittadini che hanno assistito alle operazioni di taglio, in particolare dai residenti affezionati a quelle piante diventate ormai una presenza storica e in qualche modo "amica".

Sul tema è intervenuto il centrosinistra, con una nota della Lista Tommaso Police sindaco, che accusa la maggioranza di aver deciso tutto all’improvviso. "Nessuna comunicazione in precedenza, nessun passaggio in commissione territorio e nemmeno in consiglio comunale. Una scelta non condivisa e di totale responsabilità della giunta comunale".

L’opposizione commenta poi il contenuto della perizia che ha spinto il Comune a intervenire, in cui si specifica che la condizione conservativa generale delle piante era mediocre a causa di una manutenzione non adeguata. "Negli ultimi dieci anni cosa è stato fatto dall’amministrazione comunale? Questa giunta è in continuità con le precedenti, pertanto corresponsabile della situazione venutasi a creare".

L.C.