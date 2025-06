Dà fuoco al barista. Denunciato

Identificato e denunciato l’uomo che l’altro giorno ha dato fuoco, dopo avergli gettato addosso del liquido infiammabile, al titolare di un bar a Fagnano Olona, un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Il barista, 44 anni, di origine cinese, è ricoverato al Niguarda, ma la situazione è meno grave di quanto si era temuto. Identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni aggravate l’aggressore, un trentasettenne residente in paese, già condannato in via definitiva per omicidio. Nel 2009, ventunenne e tossicodipendente, nel corso di una lite aveva accoltellato a morte un cinquantunenne. Condannato a 17 anni con rito abbreviato, ne ha scontati 14 in carcere, da qualche tempo era tornato libero. L’altro giorno l’aggressione, ancora da chiarire il motivo del grave gesto.