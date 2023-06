Quindicenne ferito gravemente in incidente stradale, indagato l'automobilista

Sono molto gravi le condizioni del quindicenne ferito nell’incidente accaduto nella serata di mercoledì sulla statale 629 a Comabbio. È in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Indagato per lesioni stradali gravi l’automobilista, 47 anni, che alla guida della sua auto ha travolto il ragazzino, in sella ad uno scooter, illeso l’amico che viaggiava su un altro motorino. Indagini sono in corso sulla dinamica, i carabinieri, subito intervenuti, stanno conducendo gli accertamenti, in particolare quelli che riguardano il semaforo che regola l’incrocio. Da chiarire se fosse giallo o rosso nel momento in cui l’automobilista si sarebbe immesso sulla strada. Il conducente dell’auto, ferito e ricoverato all’ospedale di Varese, è stato sottoposto ad alcol e droga test, si attendono i risultati.