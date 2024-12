Quasi 400 alberi messi a dimora

Prosegue l’impegno dell’amministrazione negli interventi di potenziamento del patrimonio arboreo. Saranno realizzate nuove piantumazioni nel quartiere Beata Giuliana, in particolare in via Meda. Saranno piantati 35 pruni con garanzia di attecchimento per 2 anni dal termine delle operazioni di impianto. Il costo totale è di 22.356 euro. L’intervento si inserisce nell’ampio piano che ha riguardato nel corso dell’anno il verde urbano con la messa a dimora, già affettuata, di 379 nuove piante in vari punti della città.

È stato anche deciso di istituire un programma di iniziative ecologiche, denominato “Agenda del verde pulito 2025“ ,che comprenderà le proposte di enti, scuole e associazioni finalizzate alla raccolta dei materiali abbandonati nelle aree verdi e alla sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti. Iniziative che, spiegano da Palazzo GIlardoni, "hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza sulla necessità di contribuire a tutelare l’ambiente a cui si auspica un’ampia partecipazione di cittadini". Importante la collaborazione di Agesp Spa che fornirà i sacchi e si occuperà dello smaltimento del materiale raccolto. Ros.For.