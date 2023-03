Progetto “Scuole sicure” In arrivo le nuove telecamere

Telecamere all’esterno della scuola e maggiori controlli: sono gli interventi previsti a Cardano al Campo nel progetto "Scuole sicure", finanziato dal Ministero dell’Interno con 13mila euro a cui si sono aggiunti circa 4mila euro del Comune. Interventi sui quali sono particolarmente impegnate l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Colombo e la Polizia locale, dopo alcuni episodi di vandalismo e bullismo, dentro e fuori la scuola media, accaduti lo scorso anno che hanno suscitato forte preoccupazione. Al centro c’è l’attenzione nei confronti del disagio giovanile, l’obiettivo è fare prevenzione, intervenendo sulle situazioni che possono creare allarme e contrastando lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, per questo ci sarà anche per alcuni servizi la presenza del cane antidroga. Nei prossimi mesi saranno operative le nuove telecamere agli ingressi dell’edificio scolastico, mentre da alcune settimane è stata rafforzata la presenza degli agenti della Polizia locale negli orari di ingresso e di uscita dei ragazzi. Una parte importante è riservata al dialogo con insegnanti, studenti e genitori, per questo sono già stati avviati incontri formativi. La novità è il servizio con il cane antidroga per controlli mirati in luoghi ritenuti a rischio, quindi in prossimità della scuola e nei punti di ritrovo dei giovani. R.F.