Progetti Pnrr. Nasce la cabina di monitoraggio

Una cabina di regia per il monitoraggio dei progetti in fase di realizzazione con i fondi del Pnrr che stanno consentendo importanti opere in città. La giunta di Emanuele Antonelli (nella foto) ha approvato la proposta presentata dell’assessore al Bilancio Alessandro Albani. Dunque l’organismo vigilerà sullo stato di avanzamento dei cantieri e sulla rendicontazione finanziaria dei progetti, particolarmente delicata per centrare gli obiettivi fissati dal Piano Next Generation EU. Da sottolineare che i commissari europei Raffaele Fitto (Coesione) e Valdis Dombrovskis (Affari economici) hanno risposto negativamente alla richiesta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di una revisione della scadenza del 2026 per il completamento delle opere. La cabina di regia Pnrr, com’è definita, è composta da: sindaco con funzioni di indirizzo e di impulso sull’attuazione dei progetti finanziati, in stretta collaborazione con il segretario generale e con i dirigenti competenti all’attuazione dei progetti, assessore competente alla partita, assessore al Bilancio, segretario generale, dirigenti competenti preposti all’esecuzione dei progetti con fondi Pnrr, dirigente del settore finanziario, dirigente dell’Avvocatura comunale con funzioni di supporto legale.

L’organismo avrà durata fino alla conclusione dei progetti finanziati nell’ambito del Pnrr e sarà eventualmente prorogabile automaticamente. A Busto sono 18 i progetti finanziati con fondi Pnrr, il primo ad essere avviato è stato il recupero delle carceri ottocentesche che diventeranno polo culturale inserito nell’area che comprende Palazzo Marliani Cicogna e la Biblioteca Roggia. Entro l’anno il completamento dei lavori. Ros.Fo.