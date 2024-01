Prima area cani. Via ai lavori entro primavera

I cani avranno a Ferno un’area tutta per loro, il progetto esecutivo è stato approvato di recente dall’amministrazione comunale fernese guidata dal sindaco Sarah Foti. I lavori dovrebbero cominciare in primavera, quindi il nuovo spazio sarà pronto in vista della bella stagione. La spesa prevista è di 25mila euro e interessa una superficie di 400 metri quadrati, nella zona delocalizzata tra le vie Santa Maria e De Gasperi, in un contesto attualmente abbandonato e dunque da rivitalizzare. "Sarà la nostra prima area per i cani – dice il sindaco Foti – e avrà un carattere innovativo, all’interno sarà attrezzata, ci saranno giochi proprio per gli amici a quattrozampe, una fontanella e cestini per raccogliere le deiezioni perché rispetto e decoro per tutti devono essere garantiti".

Attenzione anche alla vigilanza, sono previste le telecamere , inoltre l’intenzione dell’amministrazione è di far sì che il "parco" per Fido possa diventare uno spazio per iniziative e manifestazioni, da qui l’appello alle associazioni cinofile a collaborare. R.F.