Presidio degli animalisti contro la caccia nel parco del Roccolo

Domani alle 10 a Parabiago si terrà un presidio organizzato da Fronte animalista, Meta Milano, Associazioni vegani internazionale, No mattatoio Milano e Partito animalista italiano per quanto accaduto giorni fa ad Uma, un cane femmina di razza Rottweiler ucciso da un cacciatore nel parco del Roccolo. "Non accettiamo di vivere nel Far west dove delle persone possono pensare di usare delle armi autorizzate esclusivamente per l’attività venatoria per propria difesa personale o per farsi giustizia"spiegano gli animalisti. Il presidio solleva il problema della caccia nei parchi sovracomunali. Al parco Alto Milanese è fatto divieto di caccia, mentre all’interno del parco del Roccolo l’attività venatoria prosegue da anni nonostante diversi incidenti segnalati. "Un cane di razza rottweiler è stato ucciso con un colpo di fucile in testa da un cacciatore davanti al suo proprietario, un ragazzino di soli 13 anni" ribadiscono nella nota che annuncia l’iniziativa di domenica. "Invitiamo tutti a partecipare alla protesta di domenica, non solo come gesto di solidarietà nei confronti della famiglia di Uma, ma come una presa di posizione decisa contro la caccia che ogni anno uccide animali indifesi per puro sadismo, segrega i cani ausiliari nei serragli e miete feriti e morti tra persone e altri animali poiché scambiati per prede da caccia". Ch.S.