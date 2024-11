Più controlli in stazione. Dopo le ultime spaccate il sindaco scrive al prefetto

Più controlli alla stazione di Sesto Calende con la presenza della polizia ferroviaria. È questa la richiesta del sindaco Elisabetta Giordani al Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Negli ultimi tempi si sono verificati, infatti, alcuni episodi che hanno suscitato preoccupazione tra i sestesi. Nell’ultimo finesettimana ad allarmare sono state le spaccate a danno di due negozi: magro il bottino, ma ingenti i danni ai locali tra vetri in frantumi, ingressi forzati. A questo, si aggiungono le segnalazioni sui social da parte dei cittadini di danneggiamenti alle auto da parte di chi cerca monete oppure oggetti da rubare. Forse le stesse mani. Nel frattempo la polizia locale continua a monitorare il territorio con azioni mirate per garantire la tranquillità dei residenti, fa sapere l’amministrazione comunale. L’obiettivo, spiega il sindaco, "è rassicurare i cittadini e ribadire il costante impegno nel garantire la sicurezza del territorio, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine", sottolineando quindi che i recenti fatti di microcriminalità "sono stati immediatamente presi in carico dai carabinieri, che hanno attivato le procedure necessarie per individuare i responsabili". Secondo Giordani, è "fondamentale l’impegno congiunto di tutte le istituzioni per mantenere un territorio sicuro e accogliente".

E per le festività natalizie annuncia che "i controlli sul territorio verranno ulteriormente intensificati". Ma ora il primo cittadino richiama l’attenzione anche sulla stazione ferroviaria e, per questo, ha chiesto al Prefetto il rafforzamento dei controlli con la presenza della polfer. Nei giorni scorsi, è stato anche registrato l’atto vandalico a danno della stele che si trova al centro della rotatoria sul Sempione, dedicata all’idrovolante S55X, progettato dall’ingegnere sestese Alessandro Marchetti: mani incivili hanno incollato sul monumento un maxi adesivo pubblicitario. Sull’episodio hanno presentato un’interrogazione i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia: gli esponenti di minoranza chiedono che si intervenga per ridare subito decoro alla stele visto anche l’importante valore simbolico per la città.