"Pediatria di Tradate attiva". Una rete garantisce il servizio in attesa dei nuovi specialisti

Nessuna riduzione dell’attività per la Pediatria di Tradate, garantita grazie alla collaborazione del Dipartimento materno infantile di Asst Sette Laghi, diretto dal professore Massimo Agosti, che è anche direttore della Scuola di specializzazione in pediatria dell’Università dell’Insubria. Il Dipartimento, che comprende tutte le strutture dell’azienda a vocazione pediatrica, ha un’organizzazione a rete che unisce l’hub dell’Ospedale Del Ponte con le sedi dislocate in ogni presidio, garantendo la massima sinergia tra tutte le figure professionali. Precisa l’Asst Sette Laghi: "Con la delibera numero 197 dell’11 aprile, Asst Sette Laghi ha aperto un avviso per l’assunzione a tempo determinato di specialisti pediatri da destinare nello specifico alla sede di Tradate. Parallelamente, ha disposto la pubblicazione di un bando di concorso a tempo indeterminato per pediatri da destinare a tutte le sedi aziendali. È inoltre aperto un avviso per reclutare specialisti disponibili a prestare servizio nella Pediatria di Tradate in regime di libera professione. Quest’ultimo canale ha già registrato una prima disponibilità, appena contrattualizzata". Al momento è la squadra del Dipartimento materno infantile a garantire la copertura di tutti i turni. "Sono riconoscente al professor Agosti e ai suoi collaboratori – tiene a ribadire il direttore generale, Giuseppe Micale –. Ancora una volta, hanno dimostrato non solo disponibilità e professionalità, ma profonda consapevolezza del loro ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale e del valore della nostra rete di offerta".

Spiega Agosti: "Conosciamo bene il problema della difficoltà nazionale a reclutare specialisti per le pediatrie a vocazione generalista e ci siamo resi disponibili a intervenire a supporto di questa sede, come del resto già facciamo da anni, sia per Tradate, sia per Cittiglio, consapevoli della rilevanza strategica di questi avamposti del Dipartimento materno infantile".

Paolo Verri