Pauroso schianto auto-camion. Un ferito grave

Grave incidente stradale ieri nel primo pomeriggio sulla superstrada 336 per Malpensa, nel tratto della bretella che da Vanzaghello porta a Lonate Pozzolo, coinvolti un mezzo pesante e un’auto, ferito un uomo di 34 anni, alla guida della macchina. La richiesta di intervento ai soccorsi è stata lanciata intorno alle 14.30, in pochi minuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio – Gallarate, gli operatori sanitari con ambulanza e auto medica, l’elisoccorso decollato da Como e gli agenti della Polizia stradale di Magenta. La situazione è apparsa ai soccorritori drammatica, il conducente della vettura era intrappolato all’interno dell’abitacolo, tra le lamiere accartocciate della macchina, distrutta dopo il violento impatto. Rapide le operazioni dei vigili del fuoco che sono dovuti ricorrere all’utilizzo di cesoie per tagliare le lamiere e divaricatore, quindi sono riusciti ad estrarre l’automobilista ferito, liberato da quella trappola. L’uomo, con ferite gravi, è stato quindi affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale in codice rosso, a Varese, con l’elicottero. Sul posto gli agenti della Polizia stradale hanno effettuati i rilievi del caso e raccolto tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’incidente che ha avuto ripercussioni sulla viabilità con disagi per gli automobilisti. In mattinata soccorsi in azione a Luino per un incidente che ha coinvolto due auto, una persona, una donna che era alla guida di una delle vetture, è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso.

R.F.