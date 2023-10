Passa col rosso e fugge. Caccia all’auto pirata

Si è ritrovata con l’auto distrutta mentre il responsabile dell’incidente si allontanava senza neanche fermarsi. Così, nella speranza di trovare qualche testimone o indizio, ha lanciato un appello sui social. L’altra mattina sul gruppo Facebook del comprensorio è comparso un accorato appello. "Stiamo cercando di venire a capo, dopo un incidente capitato al semaforo di via Caduti della Liberazione a Uboldo, alle 8:15 di questa mattina, di rintracciare un’utilitaria nera che, passando con il rosso, in via Solferino ha urtato una Toyota Yaris, scappando via a tutta velocità. Le ricerche purtroppo sono limitate perché le telecamere, a quanto sembra, erano spente e non sono riuscite a riprendere nulla".

Tanta la solidarietà arrivata dagli automobilisti e dai residenti che hanno sottolineato la pericolosità della zona. Unico indizio per trovare il pirata il colore dell’auto, un’utilitaria nera, e il fatto che ha riportato diversi danni alla parte anteriore.

Sara Giudici