Parte la rassegna delle polemiche. Travaglio ospite

Al via oggi tra le polemiche con il "caso Travaglio" Duemilalibri, l’importante rassegna dedicata ai libri che ogni anno si caratterizza per la qualità degli incontri letterari proposti al pubblico. Tra gli ospiti dell’edizione 2023 Marco Travaglio che sabato 14 ottobre presenterà il suo ultimo libro "Il Santo". Una presenza non gradita al circolo gallaratese di Forza Italia che ha chiesto le dimissioni del curatore della rassegna, Luigi Mascheroni, docente e giornalista. Ed è scoppiato il caso. Mascheroni non ha replicato, nella vicenda è intervenuto anche l’Ordine dei Giornalisti che con il presidente Riccardo Sorrentino ha bacchettato la posizione del circolo forzista. Il caso non è chiuso: ieri FI ha diffuso una nuova nota e ha richiesto ancora le dimissioni del curatore Luigi Mascheroni che invece sarà al suo posto sabato 14 ottobre alle 21 al Maga per intervistare Travaglio. Un successo annunciato.