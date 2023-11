Parco Altomilanese. Ecco le telecamere

Sono cominciati i lavori al Parco Altomilanese, la vasta oasi verde che si estende nei comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, per l’installazione di 18 telecamere. Il sistema di videosorveglianza, atteso da tempo, darà un contributo importante nell’attività di controllo e di contrasto dell’abbandono di rifiuti e dei vandalismi. Purtroppo si ripetono gli episodi di inciviltà nell’area boschiva del Parco, polmone verde particolarmente apprezzato in ogni stagione dai cittadini, a due passi dalle città, chi si concede una passeggiata, a piedi o in bicicletta, chi affronta il "percorso vita" con gli attrezzi a disposizione, a frequentarlo anche le famiglie con i bambini per i quali c’è l’area giochi. In alcuni punti gli incivili, che entrano con i furgoni, continuano a gettare rifiuti, scarti di lavori edili, materiali che richiedono poi uno smaltimento speciale e costoso, e immondizia indifferenziata, episodi che a breve saranno contrastati proprio con l’attivazione delle nuove 18 telecamere. L’ultima segnalazione giorni fa, in via Mazzafame, ma la situazione con il sistema di videosorveglianza è destinata a cambiare. Le telecamere saranno collegate ai comandi delle Polizie locale di Busto Arsizio e Castellanza. R.F.