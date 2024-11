Parcheggio, in arrivo 15 milioni di euro

Un investimento ambizioso da 15 milioni di euro per un progetto che punta a risolvere il problema della carenza di parcheggi nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno. È questa la proposta dell’Amministrazione comunale, presentata dal sindaco Augusto Airoldi durante la prima passeggiata dedicata al Piano di Governo del Territorio. Si tratta di un parcheggio multipiano interrato da realizzarsi in piazzale Primo Maggio, dove attualmente si trova il terminal degli autobus extraurbani e turistici. La struttura prevede 500 posti auto e ingloberà lo stesso terminal bus, sostituendo il parcheggio originariamente previsto sull’area ex Cemsa. "Stiamo lavorando con personale e aziende specializzate – ha spiegato il primo cittadino Augusto Airoldi – perché servono competenze specifiche e d’eccellenza vista la portata del cantiere e dell’investimento". Uno degli aspetti più delicati è legato all’impatto visivo e urbanistico. "Essendo una zona importante all’ingresso della città, vicino al teatro e al Santuario, non vogliamo un casermone senz’anima. Sarà un edificio coerente con il contesto urbano e con un impatto minimo sul quartiere", ha assicurato il sindaco. L’Amministrazione punta a finanziare l’opera attraverso un project financing, con l’obiettivo di completarla in tre anni.

L’obiettivo del nuovo parcheggio è duplice: da un lato, recuperare i posti auto “abusivi” persi su via Varese; dall’altro, offrire una risorsa strategica per la mobilità cittadina.

Sara Giudici