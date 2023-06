Parabiago: erba alta, cittadini arrabbiati, Comune risponde: "Colpa del maltempo

Erba troppo alta secondo

i cittadini. Colpa del maltempo, secondo il Comune. Si accende la diatriba a Parabiago sullo sfalcio del verde nei luoghi pubblici e l’Amministrazione risponde ai cittadini che hanno chiesto rassicurazioni in merito al disagio che stanno vivendo. Sull’argomento interviene l’assessore ai Lavori pubblici Dario Quieti (nella foto): "Voglio premettere che ogni anno per la gestione del verde

la Città di Parabiago investe circa 540mila euro. E tengo

a sottolineare che la nostra Amministrazione è tra quelle che investono di più in questo servizio, anche rispetto ad altre realtà comunali limitrofe. Dico questo per far comprendere alla cittadinanza che di certo non sono mancate né volontà né attenzione da parte

del Comune per lo sfalcio

e la gestione del verde, nonostante gli aumenti che tutti conosciamo. Purtroppo

la situazione attuale è frutto

di alcune cause concomitanti che hanno creato qualche disagio di troppo".

E ancora. "Si sono verificati, infatti, alcuni imprevisti amministrativi

e burocratici nelle procedure che il gestore del servizio

del verde per conto

del Comune ha incontrato

nella fase di predisposizione

e affidamento del nuovo contratto. Questa criticità,

che ha rallentato l’effettiva operatività in città, è stata ampliata dalle condizioni climatiche di quest’anno

che alternando momenti intensamente piovosi

a giornate di sole, hanno favorito un eccessivo sviluppo del verde. Vorrei però rassicurare i cittadini

che a partire da questa prima settimana di giugno sono ripresi tutti gli interventi

e cercheremo di portare

a regime la situazione

il prima possibile".

Ch.S.