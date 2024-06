Gallarate piange Paolo Carù, il guru dei dischi in vinile

Cordoglio in città, a Gallarate e nel mondo della musica per la scomparsa di Paolo Carù, 77 anni, trovato questa mattina senza vita nella sua abitazione.

Carù era una vera e propria istituzione nel settore della vendita di dischi e libri, un importante riferimento culturale lo storico negozio non solo per la città di Gallarate.

Un riconoscimento del suo valore era arrivato anche fuori dai confini nazionali, anni fa infatti il quotidiano inglese the Guardian aveva inserito l’attività nell’elenco delle dieci più autorevoli sul pianeta per quanto riguarda la vendita di dischi in vinile. Con Paolo Carù scompare un grande collezionista e divulgatore, grande animatore culturale. Il suo nome era legato anche a due importanti riviste che aveva fondato, Mucchio selvaggio e Buscadero.