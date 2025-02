Panchine rosse al Terminal 1: "No alla violenza"

Due panchine rosse contro la violenza sulle donne. Sea, gestore aeroportuale, in collaborazione con l’associazione Anemos Italia e con il patrocinio degli Stati generali delle donne, le ha installate al Terminal 1 dell’aeroporto. Due ospiti speciali hanno portato la loro toccante testimonianza: Anna Marsella, presidente della della onlus, e Pegah Moshir Pour, consulente e attivista dei diritti umani, premio Anemos Italia 2023. Anna Marsella, da sempre impegnata della lotta verso ogni forma di discriminazione di genere e in particolare contro la violenza sulle donne, ha proposto a Sea questa iniziativa perché il simbolo della lotta al femminicidio e alla violenza di genere, assume un valore ancora più significativo in un luogo di transito internazionale come Malpensa, contribuendo a diffondere un messaggio di consapevolezza e impegno sociale.

Dal Terminal 1 passano donne e uomini provenienti da diversi Paesi, di culture, credo ed educazione differenti, la cui attenzione sarà catturata dalla panchina rossa, una agli arrivi e l’altra nel salone check-in. Una panchina è dedicata alla memoria delle vittime di femminicidio nel 2024, i cui nomi concessi dall’associazione Non Una di Meno sono stati riportati dalla mano dell’artista Luca Barcellona. L’altra è dedicata alla memoria di Masha Amini, attivista iraniana che perse la vita nel settembre del 2022, dopo essere stata arrestata per aver indossato l’hijab in modo sbagliato. Da ieri anche a Malpensa le panchine rosse, oltre a ricordare le donne vittime, sono un invito alla società a riflettere sulla necessità di prevenire e contrastare la violenza di genere. Un invito che a Malpensa toccherà milioni di persone. Ros.For.