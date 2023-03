Padre Crespi proclamato “venerabile“

Padre Carlos Croci Crespi,

il missionario scienziato legnanese che operò in Ecuador è stato proclamato venerabile. Di ieri la promulgazione dei decreti del Dicastero delle Cause dei Santi in Vaticano. Durante l’udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, Papa Francesco ha infatti autorizzato il medesimo organismo a promulgare il decreto per le virtù eroiche del Servo di Dio Carlo Crespi Croci, "sacerdote professo della Società Salesiana di San Giovanni Bosco nato a Legnano il 29 maggio 1891 a Legnano e morto a Cuenca, in Ecuador,

il 30 aprile 1982". Una bella soddisfazione in città per l’Associazione Padre Crespi presieduta da Carlo Riganti, eminente studioso del missionario legnanese e con

il suo sodalizio impegnato a tenere viva la memoria non solo religiosa ma anche laica, di grande uomo di cultura di Padre Carlos, per la cui causa si era tanto prodigato anche il compianto monsignor Carlo Galli, ex prevosto della nostra città. Con pazienza e perseveranza è stata sostenuta questa ‘promozione’ di Padre Carlos, che al di là dei suoi meriti in ambito religioso, resta di sicuro una figura di prestigio per tutta la città di Legnano, uno dei figli migliori che

si è dato tanto da fare per il prossimo in Ecuador, un uomo di grandi talenti intellettuali

nel campo delle scienze naturali, dell’antropologia e della musica. Si spera ora che tutta la città nei diversi ambiti, mostri maggiore attaccamento, trascinamento e sensibilità alla causa di questo nostro illustre concittadino per il quale non deve valere il motto che “nessuno è profeta in patria“.

Luca Di Falco