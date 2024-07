Parti da record all’ospedale Del Ponte di Varese: 18 nati in un giorno

Varese – Una giornata indimenticabile, quella di ieri all’ospedale Del Ponte di Varese, il merito è dei nuovi nati. Già, ieri 3 luglio, un numero da record, ben 18. L'équipe della sala parto ha accompagnato al parto 16 donne e salutato la nascita di 18 bambini, con due coppie di gemelli. "La media di nati ogni giorno al Del Ponte è di 7 o 8 bambini - spiega il professor Fabio Ghezzi, Direttore dell'Ostetricia e Ginecologia di ASST Sette Laghi -. Ieri si è verificato un picco che non ha messo in difficoltà il nostro personale, che si è dimostrato ancora una volta straordinariamente capace. Non si è trattato, infatti, solo di seguire così tanti parti ravvicinati nel tempo, ma anche di garantire a queste donne, a questi bambini e, non dimentichiamo, anche a questi papà, la stessa qualità che riserviamo a ogni nostro paziente, affinché il parto sia vissuto in tutta la sua intensità emotiva, nel massimo rispetto del nucleo famigliare".

Dei 18 nati, 13 sono maschietti e 15 sono gli Italiani. Dei 16 parti, 12 sono stati vaginali, i restanti 4 cesarei. Il record di nascite registratosi il 3 luglio 2024 porta a 1.316 i bimbi che hanno visto la luce al Del Ponte dall'inizio di quest'anno e conferma un trend che fa ben sperare: nello stesso periodo del 2023, infatti, i nati sono stati 1.256.